Audiências públicas debatem o Plano Plurianual de Investimentos

Audiências também vão debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias - Foto @correianews

No início do ano, a população de Campos do Jordão teve a chance de enviar propostas para a composição do Plano Plurianual de Investimentos (PPA). Agora, chegou a vez de conhecer o texto final durante audiências públicas na Câmara Municipal.

Nos dias 27, 28 e 29 de agosto, o primeiro escalão da prefeitura vai apresentar as prioridades de investimentos para os próximos quatro anos. Nas sessões também será debatia da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que estabelece as metas do Governo Municipal para o ano de 2026.

São oportunidades importantes para moradores e também turistas conhecerem o destino que será dado aos recursos públicos até 2029 e tirar dúvidas sobre a execução do orçamento antes de ser enviado à Câmara dos vereadores para votação.

O Canal da Câmara Municipal no Youtube irá transmitir ao vivo as sessões.

Serviço:

Audiências Públicas sobre o Plano Plurianual de Investimentos

Data: 27, 28 e 29/08

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal – Rua Inácio Caetano, 490, Abernéssia – Campos do Jordão SP