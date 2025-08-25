Campos do Jordão conquista o “Selo Responsabilidade Cultural”

Festival de Inverno é realizado na cidade desde 1970 - Foto @correianews

A Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (ANCEC), concede a Campos do Jordão nesta segunda-feira, 25/08, o “Selo Responsabilidade Cultural”, que reconhece o destaque de empresas, empreendedores e prefeituras de todo o país em diversas áreas de atuação, incluindo a cultural.

Critérios como sustentabilidade, compromisso com a inovação, leis e recursos criados para produzir, divulgar e promover o acesso à cultura foram avaliados por uma comissão da ANCEC. Ao receber o prêmio, a estância turística é classificada como referência nacional em cultura.

“O Selo Responsabilidade Cultural tem um peso simbólico e prático muito relevante para Campos do Jordão pois mostra que as ações culturais estão alinhadas com as boas práticas reconhecidas em todo o Brasil”, disse a secretária municipal de Valorização da Cultura, Tânia Cunha.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Entre as ações realizadas estão os projetos Música e Arte na Praça, Cine Mis e o Carna Campos, além dos festivais Arte no Outono e de Inverno, que contam com a parceria da ACAM Portinari e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, nessa ordem.

A entrega do prémio será no Teatro Commune, em São Paulo, a partir das 19h