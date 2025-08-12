Pix parcelado pode ser regulamentado pelo Banco Central

Inovação deverá aumentar os custos de manutenção do Pix - Foto Divulgação

O Banco Central do Brasil estuda a possibilidade de regulamentar o pagamento parcelado via Pix, algo que já é realizado por algumas instituições financeiras em seus aplicativos. Segundo pesquisa realizada em julho pelo Google, 22% dos brasileiros usam o Pix parcelado. A intenção do Banco Central é criar uma norma nacional com as regras de funcionamento.

A notícia foi dada nesta segunda-feira, 11/08, pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, que vê a nova modalidade como mais uma alternativa para as relações comerciais entre consumidores e varejo. Com o Pix parcelado, pessoas que não possuem cartão de crédito terão a chance de fazer compras de valores mais altos de forma financiada. Segundo Galípolo, essa flexibilidade beneficiaria cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil.

Quem já usa cartão de crédito também seria beneficiado porque evitaria estourar o limite. Apesar das vantagens, o presidente do Banco Central reconheceu que essa inovação no Pix poderá elevar os custos de manutenção do sistema. Segundo ele, as despesas do orçamento do BC com tecnologia deverão subir de 30% para 50%.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Com informações Folha de SP