Como moradores de São Paulo podem evitar entupimentos durante as chuvas de verão

Os especialistas em saneamento apontam que a principal causa dos entupimentos é o acúmulo de lixo descartado inadequadamente

Atualizado: 17/09/2025 10:46

O desafio das chuvas de verão na capital

As tardes de verão em São Paulo são sinônimo de pancadas de chuva fortes, que transformam muitas vezes ruas em rios e colocam bairros inteiros em alerta. Segundo a Prefeitura de São Paulo, entre dezembro e março a cidade registra os maiores índices de alagamentos do ano. Além do risco de enchentes, outro problema recorrente é o entupimento de ralos, calhas e tubulações, que afeta diretamente a vida dos moradores. Casas alagadas, mau cheiro, proliferação de insetos e prejuízos materiais são consequências comuns.

A boa notícia é que com pequenos cuidados preventivos, muitos desses transtornos podem ser evitados.

Causas mais comuns dos entupimentos

Os especialistas em saneamento apontam que a principal causa dos entupimentos é o acúmulo de lixo descartado inadequadamente. Sacolas plásticas, embalagens e até bitucas de cigarro jogadas nas ruas acabam parando nos bueiros.
Outros fatores que contribuem incluem:

  • Óleo de cozinha descartado na pia, que endurece e cria crostas nos canos.
  • Folhas secas acumuladas em calhas durante a primavera, que bloqueiam a passagem da água.
  • Falta de manutenção periódica em tubulações de casas e prédios.

A Sabesp reforça que 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água e comprometer redes inteiras de esgoto.

Orientações práticas para moradores

1. Descarte correto de lixo e óleo

  • Nunca jogue lixo nas ruas, especialmente próximo a bueiros.
  • Óleo de cozinha deve ser armazenado em garrafas PET e entregue em pontos de coleta, disponíveis em supermercados e postos da Prefeitura.

2. Limpeza preventiva de calhas e ralos

  • Faça a limpeza de calhas ao menos duas vezes por ano, especialmente antes do verão.
  • Retire folhas, galhos e sujeira acumulada em ralos internos.

3. Ações coletivas em condomínios e bairros

  • Organizar mutirões de limpeza em condomínios ajuda a reduzir riscos coletivos.
  • Síndicos devem manter contato regular com empresas de manutenção predial para checagens preventivas.
  • Moradores podem acionar o programa SP Regula para solicitar vistoria de bueiros públicos.

Papel das desentupidoras e serviços profissionais

Quando os sinais de alerta aparecem — água voltando pelo ralo, mau cheiro persistente, escoamento lento em pias — é hora de chamar uma desentupidora especializada em São Paulo.
Esses serviços contam com equipamentos como hidrojateamento e sondas mecânicas, capazes de resolver bloqueios que a manutenção caseira não alcança.
Embora tenham um custo, evitam danos maiores como infiltrações, rachaduras e alagamentos internos.

Impacto ambiental e social

Manter a rede de escoamento desobstruída não é apenas uma questão de conforto individual, mas também de saúde pública e meio ambiente.
Pequenos cuidados:

  • Reduzem o risco de enchentes urbanas.
  • Evitam a proliferação de mosquitos, como o Aedes aegypti, transmissor da dengue.
  • Diminuem a contaminação de rios urbanos como o Tietê e o Pinheiros.

Em uma cidade que convive com eventos climáticos extremos, a prevenção se torna uma atitude cidadã essencial.

Conclusão: Prevenir é sempre melhor

As chuvas de verão em São Paulo fazem parte da realidade, mas os entupimentos não precisam ser.
Com práticas simples como o descarte correto do lixo e óleo, a limpeza preventiva de calhas e ralos e a mobilização coletiva, os moradores podem proteger suas casas e contribuir para uma cidade mais resiliente.

A prevenção é a chave para enfrentar o verão sem transtornos.

