Incêndio florestal atinge região do Alto Lajeado, em Campos do Jordão

Fogo atinge área de 10 mil m² - Foto Defesa Civil

Já dura mais de 24 horas o combate ao incêndio florestal que atinge a região do Alto Lajeado, em Campos do Jordão. O fogo começou por volta de 14h da quarta-feira, 10/09, em uma área de mata fechada, o que dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Pelo menos 10 mil m² de vegetação estão sendo consumidos pelas chamas. O local fica às margens da Estrada Municipal Aurora Nogueira Barros Vasconcelos, mais conhecida como estrada do Toriba, bem próximo também ao Restaurante Bonanza Grill. Cerca de 30 homens do Corpo de Bombeiros e Defesas Civis de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal estão mobilizados na ocorrência.

O caminhão autobomba dos Bombeiros, quatro caminhões-pipa e nove viaturas dão apoio às equipes que encontram muita dificuldade para extinguir o incêndio devido ao clima seco. Desde o início da semana, três alertas severos de baixa umidade do ar já foram emitidos pela Defesa Civil Estadual.

Nos últimos dias, o índice chegou a 12% em várias cidades da região, inclusive em Campos do Jordão. A ausência de chuvas aumenta o risco de queimadas nesta época do ano. Por isso, é importante evitar jogar bituca de cigarro às margens de rodovias e principalmente atear fogo para fazer a limpeza de terrenos.